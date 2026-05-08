Investigadores presentan desarrollos científicos y tecnológicos en la Fira dels Invents

Valencia, 8 de mayo de 2026. El rector de la UPV, José Capilla, señalaba que con la Fira dels Invents se puede ver el "dinamismo y la capacidad de innovación" que se genera en los laboratorios de la UPV a través de los investigadores que presentan desarrollos científicos y tecnológicos a niños y público. En la Fira dels Invents se ha podido ver un proyecto de "cómo las plantas se comunican entre sí, si una planta la infectas libera señales al ambiente y otras plantas la pueden percibir"; un diseño de "ciudad esponja" para "retener" el agua y después aprovecharla; o un trabajo de "transformar los deshechos de la industria pesada en productos de alto valor añadido como gas natural o amoniaco".