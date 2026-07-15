Investigadores de la UPV estudian el papel que juegan los rorcuales en el eco

Valencia, 15 de julio de 2026. El profesor del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras de la UPV, Eduardo Belda, analizaba el proyecto de investigación de los rorcuales que han podido ser avistados en la costa de la Marina Alta con el objetivo de tener "una gestión y conservación eficaz" de los rorcuales y del mar Mediterráneo, el trabajo es "mejorar el conocimiento de las rutas migratorias, dónde se alimentan y las áreas potenciales de reproducción". El investigador indicaba que es un proyecto de conservación del Mediterráneo, "el rorcual juega un papel clave en el mar Mediterráneo porque circulan los nutrientes muy rápido y pueden comer los peces de la zona. Además, es un sumidero de carbono". El investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV, Víctor Gallego, explicaba que tienen dos equipos, uno de tierra que trabaja en la costa, que son "los que detectan a las ballenas"; y un equipo acuático, que "sigue la ballena, le coge el rumbo y la velocidad", y para identificarlas utilizan un dron para coger la imagen de "la espalda del animal" porque tienen un "patrón de pigmentación único, su huella".