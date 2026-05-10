Irán advierte a los países que apliquen sanciones de que "enfrentarán dificultades en Ormuz"

Madrid, 10 de mayo de 2026. Un portavoz del Ejército de Irán ha advertido este domingo de que cualquier país que respalde las sanciones de Estados Unidos contra el país asiático "sin duda enfrentará dificultades al atravesar el estrecho de Ormuz. "A partir de ahora, cualquier país que siga el ejemplo de Estados Unidos e imponga sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentará sin duda a dificultades para transitar por el estrecho de Ormuz", ha asegurado el general de brigada Akrami Nia en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim. (Fuente: Media Luna roja iraní/CCTV+/IRIB)