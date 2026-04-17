Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz pero Trump mantendrá el bloqueo de EEUU

Madrid, 17 de abril de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, ha anunciado que, de acuerdo con el alto el fuego vigente en el Líbano, Teherán garantiza la plena apertura del paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz, durante el periodo restante de tregua. En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán. El presidente ha matizado que el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho "continuará con plena vigencia y efecto" (Fuente: CTTV+/Europa Press/Israel Katz/X/Seyed Aragghchi)