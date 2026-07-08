Irán asegura haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo

Madrid, 8 de julio de 2026. La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", tras la oleada de ataques que el Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este martes contra el sur del país asiático alegando tratarse de una respuesta a ataques previos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, que ha atribuido a Teherán. (Fuente: Guardia Iran, X, CCTV, Cedidas)