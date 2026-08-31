Irán ataca EEUU en dos bases aéreas jordanas y una emiratí tras el bombardeo de isla de Larek

Madrid, 31 de agosto de 2026. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, horas antes de que el Ejército iraní haya comunicado otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, sita en Emiratos Árabes Unidos (EAU), todo ello como réplica al ataque del Ejército de Estados Unidos contra la isla de Larek, en el estrecho de Ormuz. (Fuente: CCTV+/Centcom/The White House)