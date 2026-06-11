Irán cierra "por completo" el estrecho de Ormuz mientras EEUU lanza una nueva oleada de ataques

Madrid, 11 de junio de 2026. Nuevo capítulo en la escalada entre Irán y Estados Unidos. Teherán ha anunciado el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del petróleo mundial, y advierte de que cualquier embarcación que intente cruzarlo podría ser atacada. Sin embargo, aunque Teherán sostiene que el estrecho de Ormuz está cerrado "hasta nuevo aviso", el Mando Central estadounidense asegura que los buques mercantes continúan entrando y saliendo con normalidad. (Fuente: Europa Press,)