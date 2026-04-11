Irán reitera su disposición al diálogo pero advierte de que está "preparada" para defenderse

Madrid, 11 de abril de 2026. El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha afirmado que su país está "más que preparado" para defender su nación si fracasan las negociaciones en curso. "Estamos listos para ambas opciones: primero la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y en segundo lugar, defender nuestra nación", ha asegurado. Antes de asistir en Madrid al acto 'La agresión imperialista contra Cuba e Irán', con la presencia del representante de la Embajada de Cuba, Víctor Morales, Zabib ha conmemorado la memoria de las 168 estudiantes de primaria asesinadas, al tiempo que ha insistido en que Irán no confía en Estados Unidos, ya que "en dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas".