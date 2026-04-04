Irán reivindica el derribo de dos aviones de combate estadounidenses

Madrid, 4 de abril de 2026. Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde del pasado viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F15 del país norteamericano. Se trata de un avión A10 Warthog, a bordo del cual viajaba un único piloto que ha sido rescatado "sano y salvo", según fuentes oficiales estadounidenses. La aeronave habría sido derribada "aproximadamente al mismo tiempo" que el caza F15 en el que viajaban dos tripulantes, uno de ellos todavía en paradero desconocido. (Fuente: White House / US Central Command / X: Mazoud Pezeskhian)