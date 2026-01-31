Irene Montero: "Ojalá podamos barrer de fachas este país con gente migrante"

Podemos celebra como una "victoria" la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles aprobada por el Gobierno de España y anuncia que trabajará por conseguir que puedan votar facilitando su nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho al voto. Así lo ha asegurado la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, que ha defendido la "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora", ha proclamado.(Fuente: PODEMOS)