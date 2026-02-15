Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967 según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN, lo que implica según las autoridades palestinas la anexión 'de facto' de gran parte de este territorio. La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en Cisjordania, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.(Fuente: Primer Ministro Israel/DPA/Naciones Unidas)