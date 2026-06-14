Israel ataca el bastión de Hezbolá en Beirut durante un momento crítico de las negociaciones

Madrid, 14 de junio de 2026. El Ejército de Israel ha anunciado el comienzo de bombardeos contra el bastión del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, en Beirut. Estos ataques llegan en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio, en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable. (Fuente: FDI/CCTV+/Europa Press)