Israel comienza por vez primera una incursión en el sur de Líbano desde sus posiciones en Siria

Madrid, 29 de marzo de 2026. El Ejército israelí ha anunciado este domingo una operación de reconocimiento desde sus posiciones en Siria hacia el sur de Líbano, la primera de estas características en plena ofensiva para hacerse con el control de toda la región meridional libanesa hasta el río Litani. La insurgencia hutí de Yemen también asegura haber lanzado un segundo ataque contra territorio israelí este sábado, que ha marcado su incorporación a la guerra regional. (Fuente: IDF/Israel Foreign Ministry/Yemen Army Media)