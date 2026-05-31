Israel consolida su invasión en sur de Líbano con la captura del histórico castillo de Beaufort

Madrid, 31 de mayo de 2026. El Ejército de Israel ha capturado este domingo el histórico castillo de Beaufort en la consolidación de la invasión del sur de Líbano que comenzó en marzo, en medio de la reanudación con los combates contra las milicias del partido chií Hezbolá por la guerra de Irán, y en lo que supone su retorno, un cuarto de siglo después, a una milenaria estructura defensiva levantada durante la era de las Cruzadas, de enorme importancia simbólica y estratégica. (Fuente: GPO / IsraeliPM / White House / IDF / DPA / X: Israel Katz)