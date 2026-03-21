Israel escala el conflicto y EEUU reclama ayuda cuando se cumplen tres semanas de la guerra

Madrid, 21 de marzo de 2026. La guerra en Irán iniciada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero cumple su tercera semana cuando Israel ha escalado el conflicto con ataques letales contra la cúpula militar y política iraní, así como bombardeos a infraestructuras energéticas que han generado las primeras grietas con Estados Unidos, que por su parte pide ayuda a aliados internacionales para controlar el estratégico paso de Ormuz, con el despliegue de una operación terrestre. (Fuente: CENTCOM/IDF/Iran_Gov/The White House/Netanyahu/DPA)