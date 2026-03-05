Israel lanza una oleada de ataques en los suburbios del sur de Beirut

Líbano, 5 de marzo de 2026. El Ejército de Israel han lanzado este jueves una oleada de ataques aéreos en los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut, contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá tras emitir órdenes de evacuación para los residentes de hasta cuatro barrios. Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de los bombardeos lanzados por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no amplíe la guerra hacia Líbano. Francia reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas y les proporcionará vehículos de transporte blindados (Fuente: IDF/X/Macron/Moncloa/Netanyahu/Jamenei)