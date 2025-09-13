Publicado 13/09/2025 11:42:03 +02:00CET

Itálica "ajusta" su plan de prevención tras el incendio de agosto, "sin daños en el conjunto"

El director del Conjunto Arqueológico de Itálica, Daniel González, ha señalado que, tras el incendio ocurrido el pasado mes de agosto en este espacio monumental ubicado en Santiponce (Sevilla), se ha "perfilado" el plan de prevención de incendios para "ajustar" sus directrices y mejorar así la capacidad de respuesta ante posibles emergencias. Además, ha indicado que "realmente no se produjo ningún daño sobre el patrimonio arqueológico, ya que la combustión fue rápida y con bajo poder calorífico".

