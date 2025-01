IU defiende que el PSOE no debe renunciar a los Presupuestos pese la "enésima amenaza" de Junts

Izquierda Unida ha defendido que el Gobierno no debe renunciar a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pese a la "enésima amenaza de Junts para romper todos los hilos" con el Ejecutivo, y ha abogado por que todos los partidos políticos se posicionen sobre las cuentas y temas como la vivienda o las mejoras en el ámbito laboral."Tenemos la posición política de participación en un Gobierno en el que no renunciamos a nada. Por eso tampoco renunciamos desde IU a una posición sobre los PGE que, aunque siga la enésima amenaza de Junts para romper todos los hilos con el Gobierno, no debemos cejar en abrir ese debate y que obliguen a todas las organizaciones políticas a posicionarse sobre unos PGE que tienen que asumir retos en el ámbito de la vivienda y del blindaje público de los servicios, junto con las mejoras de carácter laboral. No debemos dar por perdidos ninguna batalla política", ha asegurado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en la primera reunión del año este sábado de su Coordinadora Federal, máximo órgano ejecutivo de dirección. (Fuente: IU)