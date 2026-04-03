IU y Podemos sellan su acuerdo para confluir en candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones

Sevilla, 3 de abril de 2026. Los partidos que integran la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo --Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz-- han llegado a un acuerdo este viernes, 3 de abril, con Podemos y Alianza Verde para confluir de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, como ya ocurrió en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022. (Fuente: Europa Press/X)