IU-Sumar no apoyará una candidatura de derechas a la Presidencia de Aragón

Zaragoza, 6 de marzo de 2026. La diputada de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha asistido a un encuentro con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el marco de la ronda de contactos iniciada este viernes para proponer al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, en la que ha avanzado que no apoyará una candidatura de derechas, argumentando que para PP y Vox "Aragón es un peón" y "no se están teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de la ciudadanía a la hora de negociar para conformar un gobierno y dar una estabilidad". (Fuente: Imágenes Cedidas)