El IX TransPerfect Mountain Challenge reúne a 250 participantes contra el cáncer infantil

Barcelona, 27 de abril de 2026. Más de 250 personas han participado en la novena edición del TransPerfect Mountain Challenge, un evento deportivo solidario organizado por la multinacional de servicios lingüísticos TransPerfect, que se ha celebrado por segundo año consecutivo en Barcelona. Toda la recaudación irá destinada a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya (AFANOC), como en las anteriores ediciones. En concreto, los fondos se destinarán a proyectos como La Casa dels Xuklis, el hogar de acogida donde residen las familias que reciben el apoyo de esta asociación mientras dura el tratamiento hospitalario de sus hijos. Esta cita anual ha adaptado su formato deportivo debido a las restricciones por la gripe porcina en el Parque Natural de Collserola. La prueba de trail running se ha transformado en un recorrido para correr o caminar por un entorno semi-urbano, y la prueba de orientación se ha celebrado en los barrios de Mundet y Montbau. Los recorridos han pasado cerca de La Casa dels Xuklis para visibilizar el impacto real de la recaudación. La recaudación de este año ha sido de 12.000 euros, que se suman a los más de 400.000 euros conseguidos desde 2018. La jornada se ha complementado con música en directo y propuestas gastronómicas. Este evento se consolida un año más como una cita solidaria de referencia en Barcelona en un ambiente festivo y familiar.