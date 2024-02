"¡Oye tú, oye tú, ourensano decides tú!". Así se dirige a sus vecinos de la provincia el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien ha optado por versionar --acompañado de otros dirigentes de Democracia Ourensana (DO)-- el mítico 'In the Navy', de 'Village People', para pedir el voto con el compromiso de llevar Ourense "a la Xunta".(Fuente: Democracia Ourensana / Jácome)