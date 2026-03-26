Jaime Olaizola ganador del I Premio Ecología del Instituto Juan Belmonte y Legados

Madrid, 26 de marzo de 2026. El fundador de la empresa agroforestal IDForest, Jaime Olaizola, se ha convertido en el ganador del I Premio Ecología 2026 organizado por el Instituto Juan Belmonte y Legados. La entrega de premios ha sido durante un acto oficial celebrado en el Senado de España. El premio nace con el objetivo de apoyar la defensa del territorio y la cultura rural y reconocer personas, empresas e iniciativas que concilien campo y conservación. Dotado de 5.000 euros, el jurado ha destacado del premiado su labor por dignificar un ecologismo práctico y arraigado con la realidad rural. Fundada en 2010,IDForest ofrece soluciones biotecnológicas innovadoras aplicadas a la optimización de procesos industriales y cultivos con un enfoque integral. Autenticidad, compromiso y responsabilidad cotidiana con la tierra y la defensa del territorio son algunos de los valores que reconoce el Premio Ecología, un galardón que espera consolidarse en el futuro.