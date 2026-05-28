“JaquEMate a la Esclerosis Múltiple” visibiliza la progresión silenciosa de la enfermedad

Madrid, 28 de mayo de 2026. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta a más de 58.000 personas en España, especialmente a jóvenes de entre 20 y 40 años, y en particular a las mujeres. Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Sanofi ha organizado, junto a la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid y la Federación Madrileña de Ajedrez, la jornada "JaquEMate a la Esclerosis Múltiple" para concienciar sobre el mayor reto de la enfermedad, su progresión silenciosa. La iniciativa ha utilizado el ajedrez como metáfora para trasladar la importancia de anticiparse, pensar a largo plazo y prestar atención a pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad. Durante la jornada, especialistas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes han destacado la importancia del acompañamiento experto y de detectar señales que muchas veces pasan desapercibidas en el día a día. Estas jornadas de puertas abiertas han puesto el foco en reflexionar en cómo está cambiando la manera de detectar y abordar la esclerosis múltiple, y por qué anticiparse puede marcar la diferencia.