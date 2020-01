Publicado 09/01/2020 17:00:05 CET

El actor Javier Cámara ha presentado 'The New Pope', la continuación de 'The Young Pope' que llega a HBO este viernes 10 de enero. Tras el del icónico y misterioso papado de Pío XIII (Jude Law) y su súbito final, ahora los cardenales eligen, no sin muchas vicisitudes, a un nuevo pontífice: Sir John Brannox. Un nuevo Papa encarnado por Malkovich que dará un giro a la política del Vaticano y con el que "es fácil empatizar", ya que se trata de alguien "mucho más frágil" que su predecesor.