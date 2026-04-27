El jefe de Bomberos en la dana recalca que la información no llegaba bien al Cecopi

Madrid, 27 de abril de 2026. El que era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos el día de la dana, José Miguel Basset, ha confirmado este lunes en el Congreso que la información sobre los efectos de la riada no llegaba adecuadamente el Cecopi y que, en contra de lo que sostiene el exsecretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, él no ordenó la retirada de los bomberos forestales que estuvieron en el Barranco del Poyo hasta poco antes de las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024. (Fuente: Congreso)