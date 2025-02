La futbolista Jennifer Hermoso ha afirmado que sus compañeras se "sorprendieron" al ver el beso en la boca por parte del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la final de Mundial de 2023 y ha explicado: "Me enseñan un meme y no tengo que estar llorando ni sentada en el último asiento para dar a entender que no me gustó", ha asegurado. (Fuente: Audiencia Nacional)