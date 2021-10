Jessica Goicoechea y Jonathan Maravilla presentan Scandal pour Homme en un ring

Tienen miles de seguidores en las redes y no hay nada que se les resista. Son Jessica Goicoechea y Jonathan Maravilla, dos jóvenes de éxito que se han subido a un ring en el Centro Comercial La Vaguada para presentar Scandal Pour Homme, la nueva fragancia de Jean Paul Gaultier. El boxeador, número 10 en el ranking mundial, se ha subido esta vez al cuadrilátero para dar unas clases a Jessica Goicoechea ante cientos de seguidores.Actor, modelo y boxeador, con un palmarés profesional de 20 victorias y una derrota, ha sido el primer boxeador español en pelear en el Barclays Center de Brooklyn, uno de los templos mundiales del boxeo. En su faceta como actor, Jonathan Maravilla ha protagonizado dos películas y más recientemente ha participado en series como Gigantes en Movistar+ y Bienvenidos al Edén en Netflix. Aunque adora el boxeo, tiene claro que no quiere dejar la interpretación. Jessica Goicoechea triunfa en las redes como influencer aunque también ha hecho sus pinitos como actriz. Actualmente se la relaciona con Arón Piper, pero prefiere no hablar de ello.Jonathan Maravilla y Jessica Goicoechea dos fans de Scandal, trasgresores y atrevidos como la fragancia. (Fuente: )