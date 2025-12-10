JJpD cree que el ex fiscal general "no delinquió", sino que "se limitó a desmentir un bulo"

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha señalado, tras analizar la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, que Álvaro García Ortiz "no sólo no delinquió", sino que "se limitó a cumplir con su obligación" de "desmentir un bulo", tal y como establece entre sus obligaciones el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Respetamos la sentencia pero no compartimos su contenido", ha indicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de JJpD, para quien el voto particular "explica claramente las razones por las que los indicios que se entienden que han llevado a la mayoría a considerar que es culpable no debieran haber alcanzado esa conclusión".