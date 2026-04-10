JJpD critica que la reforma de la Ley de Multirreincidencia busca "fines electorales"

Bilbao, 10 de abril de 2026. El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha criticado que la reforma de la Ley de Multirreincidencia "fundamentalmente lo que vuelve a hacer es algo que ya se hizo hace años infructuosamente", como es "elevar las penas en el caso de que se haya cometido un delito y con anterioridad haya habido condenas judiciales firmes por unos delitos de naturaleza similar". Según el portavoz de JJpD, la ley "no va a solucionar la reiteración delictiva como no lo solucionó la anterior ley que en el mismo sentido se aprobó hace unos años" y ha lamentado que "se utilizan las leyes con finalidades distintas de las que debieran tener, en este caso con fines claramente electorales y no con la única finalidad que debe presidir todo esto, que es el de imponer a los culpables penas proporcionadas al delito que han cometido".