JJxD aseguran que la desclasificación de documentos del 23F servirá para "desmontar mentiras"

Bilbao, 24 de febrero de 2026. El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD), Edmundo Rodríguez, ha valorado positivamente la desclasificación y la posibilidad de acceder a los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. "Esto va a permitir, sobre todo, poder esgrimir documentos que respaldaban una determinada visión de lo que sucedió, que hay mucha gente que cuestiona". "Es un ejercicio de transparencia positivo, puesto que facilitará el desmontar muchas de las mentiras que sobre esta materia se han difundido", ha remarcado.