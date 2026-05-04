Jódar (Jaén), 4 de mayo de 2026. Jódar (Jaén) contará con un punto limpio en la zona de expansión del municipio. Las obras se llevan a cabo en una parcela de un total de 4.408 metros, cedida por el Ayuntamiento, y ubicada junto a la piscina municipal. Los trabajos tienen un coste global de 674.199 euros, cofinanciados con fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). Del total de la parcela, el nuevo punto limpio ocupa una superficie de 1.804 metros cuadrados, que se distribuyen en dos zonas diferenciadas: una plataforma superior de descarga, y una inferior para carga. Esta infraestructura, como otras de este tipo que se han construido en Andalucía, tiene un diseño ideado para el tratamiento adecuado de residuos domésticos, que, por su forma de generación y características, deben ser depositados en el mismo, ya que no procede su recogida domiciliaria habitual.