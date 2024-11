El actor y director de cine Johnny Depp ha mostrado su apoyo a los afectados por la DANA de las diferentes regiones de España, destacando "la resiliencia y la fuerza del pueblo español". Así lo ha expresado el intérprete estadounidense en una rueda de prensa dentro del marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que ha presentado su segundo proyecto como director cinematográfico: 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'.(Fuente: Europa Press / Irekia / Festival de San Sebastián)