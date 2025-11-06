Johnny Depp dona dinero a una asociación musical de Massanassa afectada por la dana

El presidente del Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa (Valencia), Jesús Mateo, relataba cómo el actor estadounidense Johnny Depp ha donado dinero a la asociación musical afectada después de perder su sede y sus instrumentos en la dana de 2024. El director ha explicado que el antiguo informático de la escuela y la banda fue quien se puso en contacto con la Fundación Johnny Depp y, más tarde Juan Luis Hortelano hizo de intermediario para la tramitación de la ayuda. El actor estuvo rodando en España cuando ocurrió la tragedia de la dana, cree que, "a través de las redes sociales pudo conocer lo que había pasado".