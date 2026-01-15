Jordi Sevilla asegura que dirigentes del PSOE estaban "todos informados" de sus planes

El exministro y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla ha asegurado que dirigentes del PSOE estaban "todos informados" de sus planes de publicar un manifiesto con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que, a su juicio, le ha llevado Pedro Sánchez, aunque ha matizado al respecto: "Esto no quiere decir que todos estuvieran de acuerdo, lo que digo es que estaban todos informados". Sobre sus afirmaciones del "callejón sin salida del 'sanchismo'", ha expuesto que él es militante del PSOE y, por lo tanto, tiene que dirigirse hacia su partido, "señalando honestamente lo que creo que no se está haciendo bien". "Yo me dirijo a mi partido porque es en el que milito", ha argumentado Sevilla quien ha afirmado que admite y acepta que haya compañeros de formación que no estén de acuerdo con él y ha señalado. Sin embargo, ha advertido del "resultado" de "la actual senda en la que nos estamos metiendo" en el PSOE: "Y el resultado es que los jóvenes no tienen vivienda, tienen empleos precarios, la extrema derecha crece y cada vez más estamos en manos de minorías enloquecidas como --el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles-- Puigdemont".