Jornaleros: "No nos vamos a mover hasta que no nos paguen lo que nos deben"

Publicado 07/06/2019 15:22:57 CET

Uno de los trabajadores que han secundado el paro ha señalado que con el sueldo que recibe "no le llega para comer" los cuatro miembros de su familia. Asimismo, cree que es el momento de protestar, no solo por "la paga", sino también por los "cuarenta años" que asegura que les llevan "robando" a los trabajadores del campo, en concepto de kilometraje, horas extras o nocturnidad. Otra de las trabajadoras ha señalado que en la protesta solo están reclamando sus "derechos", al tiempo que ha criticado que aún no hayan percibido la nómica de mayo. "No nos vamos a mover hasta que no nos paguen lo que nos deben", ha asegurado.