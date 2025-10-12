Josep Rull: "Esta carrera hace que Barcelona sea una gran ciudad y Catalunya un gran país"

El Presidente del Parlamento de Catalunya, Josep Rull, ha asegurado esta mañana que la XIII Cursa Solidària 'En Marxa per la Paràlisi Cerebral' hace que "Barcelona sea una gran ciudad y Catalunya un gran país". "La batalla tiene que ser desde un punto de vista de atención, de investigación y de acompañamiento a las personas con parálisis cerebral para evitar que haya un cierre. Hoy es un acto de visibilización y de dignidad colectiva", ha remarcado. La carrera, organizada por la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT), se ha celebrado en el barrio de Les Corts (Barcelona).