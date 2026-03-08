Una joven onubense, única alumna de Mecatrónica Industrial: "No es de hombres"

Huelva, 8 de marzo de 2026. Noelia Márquez, una joven onubense de 23 años, que es la única alumna de su clase en el Grado Superior de Mecatrónica Industrial, ha animado a otras chicas a que "no se limiten y no tengan miedo" a cursar estudios tradicionalmente de hombres porque las mujeres pueden entrar y "nadie les va a decir nada" por el simple hecho de ser mujer. Además, ha hecho hincapié en que se informen, se atrevan porque "lo van a conseguir" y les va a suponer "una experiencia muy enriquecedora".