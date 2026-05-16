“Los jóvenes quieren vivienda en propiedad”, afirma Melgosa

Bilbao, 16 de mayo de 2026. La consejera Nerea Melgosa ha acudido este sábado al encuentro con personas jóvenes con motivo de la presentación del Plan Estratégico de la Juventud. El acto ha estado moderado por el periodista Xabier Madariaga y ha contado con la participación de una muestra de chicos y chicas que han expuesto sus preocupaciones, que posteriormente han sido sometidas a votación. Melgosa ha señalado que "el deseo de los jóvenes es tener una vivienda en propiedad" y que "las personas jóvenes entienden el alquiler como un trámite", aunque desean "vivir en su pueblo".