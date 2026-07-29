El juez del 'caso Leire' cita como imputado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

Madrid, 29 de julio de 2026. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el marco del denominado 'caso Leire Díez'. Tendrá que declarar el próximo 10 de septiembre. La investigación trata de esclarecer una presunta trama para obstaculizar procedimientos judiciales que afectarían al PSOE y al Gobierno y que, según la causa, habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.