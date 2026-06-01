El juez levanta parcialmente el secreto del 'caso Leire Díez'

Madrid, 1 de junio de 2026. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Fuente: Europa Press/Congreso)