Publicado 20/03/2026 15:37:31 +01:00CET

El juez Peinado insiste en remitir el 'caso Begoña Gómez' a un jurado popular

Madrid, 20 de marzo de 2026. El juez Juan Carlos Peinado ha insistido en su decisión de enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio y ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril. En un auto de 47 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, también acuerda la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un "hipotético delito de malversación de caudales públicos" contra Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. (Fuente: Moncloa/PSOE/Pool Forta/Europa Press)