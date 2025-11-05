Jueza de la dana cita como testigos al dueño del Ventorro, a Pérez Llorca y al núcleo de Mazón

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado recibir declaración como testigos al dueño del restaurante El Ventorro, en el que comió el 29 de octubre el exjefe del Consell con la periodista Maribel Vilaplana, al síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, y al núcleo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el área de Presidencia. Asimismo, cita al dueño del restaurante de València donde comió el expresidente de la Generalitat con Vilaplana, tras la declaración de esta última como testigo esta misma semana, en una comparecencia en la que manifestó que el propietario de El Ventorro es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban.