La jueza pide a Adif aclarar sustitución de carriles en Adamuz y a Guardia Civil investigarlo

Adamuz, 25 de marzo de 2026. La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, ha requerido a Adif, a través de una providencia, que en un plazo de cinco días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2", cercana al punto en el que se produjo el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil)