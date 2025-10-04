El jugador vasco - palestino Yaser Hamed se emociona en la presentación del Euskadi - Palestina

El jugador se ha emocionado en su comparecencia en el Museo de la Paz de Gernika en la presentación del partido benéfico que jugarán las selecciones de Euskadi y Palestina en San Mamés.El jugador vasco, nacido en Leioa (Bizkaia) de la selección palestina, Yaser Hamed, ha destacado y agradecido el apoyo de Euskadi al pueblo palestino, "una cosa increíble, en las calles, en los estadios, en todos lados".Ha recordado que el dinero que se recaude se destinará a "niños que no tienen ni para comer, ni poderse medicar si tienen algún tipo de enfermedad". "Intentaremos hacer todo lo posible para dar voz a nivel mundial", ha dicho.