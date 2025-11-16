Junqueras sugiere que Aliança Catalana es un "invento" de los servicios secretos y los jueces

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sugerido este domingo que si los servicios secretos y jueces españoles que, a su parecer, todavía les persiguen, tuvieran que "inventar alguna cosa contra Catalunya" ese invento sería Aliança Catalana (AC), textualmente. Lo ha dicho durante un discurso en la Conferència Nacional del Jovent Republicà en L'Espluga de Francolí (Tarragona), en la que también ha participado la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany. Junqueras ha criticado de forma velada a los entornos afines a AC por actuar como "quintacolumnistas" en redes sociales y ha dicho que, de la misma manera que no les dan miedo las prisiones españolas, tampoco les dan miedo sus 'trolls' en redes sociales, en sus propias palabras. "Si ellos se pueden permitir hacer burla de aquellos que han estado en la prisión o de aquellos que han estado en el exilio es porque saben que nunca correrán el riesgo de ir a prisión o al exilio porque nunca harán nada", ha criticado. "A ellos les protegen los servicios secretos españoles y a ellos les protegen las togas que a nosotros nos persiguen", ha insistido y les ha reprochado que, según él, sean valientes ante los débiles y cobardes ante los poderosos. Por otra parte, ha querido recordar que esta semana se cumplen 50 años de la muerte de Franco y ha remarcado que "el dictador ejecutó a 140.000 personas y tuvo a decenas de miles de catalanes y catalanas encerrados en prisión".