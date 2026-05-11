La Junta aboga por una PAC "robusta" y agua suficiente para competir sin "competencia desleal"

Almería, 11 de mayo de 2026. La Junta de Andalucía ha defendido este lunes ante la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) la necesidad de contar con una Política Agraria Común (PAC) "robusta e independiente", disponer de agua suficiente y de calidad para las explotaciones y competir en el exterior "con garantías" y sin "competencia desleal" como principales retos del campo andaluz y almeriense. Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Asaja, que se celebra en Almería, donde ha destacado la "buena interlocución" con la organización agraria y su labor "inequívoca y continuada" para defender los intereses del sector primario.