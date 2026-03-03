La Junta aboga por la senda judicial para el derribo del Algarrobico

Sevilla, 3 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha abogado este martes por seguir la senda del cumplimiento de las sentencias judiciales para acceder al derribo del hotel situado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ya que estas resoluciones dictan lo que "hay que hacer" para restaurar el paraje a su estado original. "Creo que estamos llegando al final del camino, no exento de recursos judiciales", ha manifestado la consejera en el marco del desayuno informativo celebrado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol, donde ha recordado que "la empresa promotora" o "cualquier otra entidad" tiene potestad para intervenir en el proceso conforme a sus intereses.