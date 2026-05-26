La Junta de Andalucía abrirá expediente sancionador a Irlandesas Loreto por el caso Sandra Peña

Sevilla, 26 de mayo de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha detallado que abrirá un expediente sancionador al Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla en el marco del caso de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro.