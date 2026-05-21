La Junta y Andalucía Aerospace renuevan el convenio con Andalucía Trade y añaden la innovación

Sevilla, 21 de mayo de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno en funciones y presidenta de Andalucía TRADE, Carolina España, y el presidente de Andalucía Aerospace, Fernando Alarcón de la Lastra, han renovado este jueves en el marco de ADM Sevilla 2026, y por tercer año, el convenio de colaboración que viene uniendo a Andalucía Trade con el clúster para favorecer la internacionalización de las empresas aeroespaciales. Una colaboración que en 2025 se amplió con la elaboración conjunta entre ambas entidades del 'Mapa de Capacidades de las Empresas del Clúster Andalucía Aerospace', que ofrece datos de alto valor sobre el tamaño, la especialización, las capacidades tecnológicas y la I+D+i del centenar de compañías que componen esta agrupación empresarial